WSJ: Uusim õlleinnovatsioon on purgivesi

Kolju ja ristatud sääreluudega kaunistatud purgis mulksub aus vesi Austria Alpidest. Esmapilgul ei kahtlustaks keegi, et kraam on kraadivaba. Milles ongi point, ütleb Vedela Surma asutaja, 40-aastane Los Angelese poiss Mike Cessario. «Pakendi ja brändipsühholoogia taga on pakkuda midagi päriselt tervislikku, mitte väliselt tervislikku.»