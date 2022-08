USA ostujuhtide komposiitindeks, mis katab nii tootmise kui teenused, oli augustis 45,9 (juulis 47,7). Kukkumist on kogunenud juba kaks kuud järgemööda, näitaja on madalaim alates maist 2020. Indeksi neutraalpunkt on 50, millest ülespoole jääb kasv ja allapoole langus.