WSJ: Twitteri endine turvajuht esitas spämmi kohta ametliku kaebuse

Muu hulgas kinnitab Zatko, et Twitteri tegevjuht Parag Agrawal ja teised on teadlikult väiksemana näidanud spämmi kogust platvormil. Väited võivad anda laskemoona Muskile, kelle Twitter kohtusse on kaevanud, et sundida teda viima lõpule oma 44 miljardi dollarist ülevõtmistehingut. Musk on põhjendanud soovi tehingust taganeda sellega, et Twitter esitleb end eksitavas valguses – eriti just spämm- ja robotkontode osakaalu asjus. Mida Twitter aga salgab.