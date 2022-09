WSJ: Teenindus venib, kohvrid kaovad… Uued töötajad on paras peavalu

Paberil paistab, et paljude firmade tööjõud on saavutanud pandeemiaeelse taseme või sellest isegi ette rebinud. Praktikas paisatakse paljud värvatud rollidesse, milleks nad piisvalt valmis pole – toitlustusest turismi ja tervishoiuni.

Firmade fookus on varsti juba aasta aega olnud vaid vakantsuste täitmine. Nad on tõstnud palku, langetanud varasema kogemuse nõudmisi ning värbamistegevuse konveierimeetodile ümber häälestanud. Et vaid tellimused täidetud saaks ja kliendid õnnelikud oleks.