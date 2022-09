WSJ: Wall Street on ärevil rämpsvõlakirjade pärast

Augustis kogunes nn võimenduslaenude maksekatkestusi 6 miljardi dollari eest, näitab Fitchi statistika. Tegemist on suurima kuusummaga alates 2020. aasta oktoobrist, mil USA majandus lockdown’idesse takerdus. Turust tervikuna – mis läinud kümnendiga kahekordistus ja 1,5 triljonile dollarile pundus – on see kõigest killuke. Kuid killuke kavatseb kasvada, hoiatavad analüütikud.