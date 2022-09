WSJ: Miks häkkerid võivad sügavalt huvituda spordist

Nagu suurfirmad ikka, nõjatuvad ka meekonnad otsuste tegemisel tohutule digiandmete massile. Küll aga on neil turvaprobleeme, mille pärast enamik ärisid küüsi närima ei pea. Näiteks on vastastele – või õnnemängijatele – magusaks saagiks sportlaste terviseandmed. Reaalajas täppisvideo abil saab pätsata märguanded palliplatsil. Samuti esineb võimalus, et küberpätid lunaraha nimel otseülekande kaaperdavad.