WSJ: Euroopa energiajutt hakkab meenutama eurokriisi

Reedel pidasid liidu energiaministrid maha kriisikoosoleku, et taltsutada turgusid tuuseldavat tormi – triona on areenile astunud gaasinappus, tuumakatkestused ja põud. Brüsselil paluti järgmiseks (s.t selleks – toim) nädalaks terve trobikond meetmeid valmis visandada.

Regiooni jaoks kriitilise veeldatud maagaasi ehk LNG etalonhind on septembrikuiste koordineerimisettepanekute kõlades küll kukkunud, kuid hõljub jätkuvalt mullusest neli korda kõrgemal. Ja on Ameerikaga kõrvutades kaheksakordne. Elektrihindadele on mõju olnud muljetavaldav: ärid sulevad uksi ja protestijad on väljunud tänavale.