WSJ: OPEC kordas hoiatust skisofreeniast naftaturul

«Eitus[faas] on skisofreeniline meeleseisund» Autor: Mona Nordaas (Norra)

Naftaturg on «skisofreenilises seisundis» ning tugeva nõudluse märkidest üha enam irdunud, ütles OPEC teisipäeval ning andis taas mõista, et kavandab hindade toetamise otsust olukorras, kus need kartelli tootmiskärpeid trotsides kukkumist jätkavad.