WSJ: Turud astuvad inflatsiooni asjus järjekindlalt samale rehale

Seesinane viga – uskumus, et inflatsioon iga hetk tipneb ning et Fed oma intressidega samuti tipneb ja neid uue aasta hakul langetama hakkab – hoiab aga jätkuvalt üleval nii võlakirjade, aktsiate kui ka futuuride hindu.

Seda viga on aga lihtne teha, sest tavaliselt taandub inflatsioon lõpuks madalale tagasi – kui hüperinflatsioon ja ühiskonna kollaps juhtumata jäävad. Kuid investorid on üleliia kindlad olnud, et see juhtub varsti, kuigi kõik märgid näitavad Fedi 2 protsendi sihtmärgist jonnakalt kõrgemal püsivale inflatsioonile ning Fed ise ei väsi hoiatamast, et turg saab asjast valesti aru.