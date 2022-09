WSJ: Putini energiasõda Euroopaga toppab

Venemaa presidendi Vladimir Putini lootus, et maagaasitarnete piiramine sunnib Euroopa riike lõpetama Ukraina toetamist, näib olevat olnud ekslik, sest gaasihinnad langevad, Venemaa rahanduse seis on nutune ning Euroopa tormab kodumajapidamistele ja ettevõtetele energiakriisis appi.

Selles, et Venemaa ja Euroopa energiasõja tulemus mõjutab Ukraina konflikti lõppemist, on veendunud kõik osapooled. Märke sellest, et Putini strateegia ei tööta, on näha nii hiljutistes sündmustes lahinguväljal, kus Ukraina väed vabastasid suure osa okupeeritud territooriumist kui ka selles, et Hiina ja India juhid alandasid Venemaa presidenti, sundides teda tunnistama nende muret Venemaa agressiooni pärast Ukrainas.