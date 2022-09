See on üks võimalik stsenaarium, nõustub fondijuht Mark Spitznagel, lisades, et tema arvates võib Föderaalreserv siiski varsti intressimäärade tõstmise osas pidurit tõmmata. Ta ei ole valmis kihla vedama kummagi variandi peale, kuid ta on kindel, et kui realiseerub halvem stsenaarium, leiab ta end jälle ajalehepealkirjadest: viimane kord kui USA majandus oli languses, teenis tema firma, Universa Investments, mõne nädalaga 4000% kasumit. Sellele eelnenud finantskriisi ajal ta enam kui kahekordistas klientide raha ehkki aktsiahinnad kukkusid tollal poole võrra. Nende kahe languse vahel teenis Universa nn välkkrahhis ühe päevaga miljard dollarit.