WSJ: Putini ainuke lootus on alustada Ukrainaga läbirääkimisi

Venemaa sõjaline avantüür Ukrainas on läbi kukkunud, sest kogu aktsiooni lähteülesanne - Ukraina tuleb vallutada, sest ta ei ole riik, ta on korruptsioonist läbi imbunud ja astub rõõmuga Venemaa rüppe - oli läbinisti vale.

Venemaa tahtis vallutada Ukraina kiiresti ja valutult, tõestamaks hüpoteesi, et Venemaa on tulevikuriigi mudel, millest tahetakse osa saada ja et tema mõjupiirkonnas on palju riike ja rahvaid, kes soovivad olla Venemaa kontrolli all.