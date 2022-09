WSJ: Intressimäärade tõus survestab aktsiahindu ja sööb ettevõtete kasumeid

Teisipäeval, päev enne Föderaalreservi rahapoliitilist otsust toimunud aktsiahindade järsu languse taga oli investorite veendumus, et kõrgemad intressimäärad on halb uudis ettevõtete kasumitele ja väärtusele.

On väga tõenäoline, et USA keskpank tõstab kolmapäeval taas inflatsiooni ohjeldamiseks järsult intressimäärasid ehkki see aeglustab majanduse kasvu ja võib süüa ära ettevõtete kasumeid. Lisaks võib intressimäärade tõus survestada hindu, mida investorid on valmis maksma võimaluse eest saada osa ettevõtete kasumist.