WSJ: Kallis gaas sunnib Euroopa tööstusi tootmist USAsse kolima

Euroopa ettevõtted, mis toodavad väetist, terast ja muid tööstustooteid, kolivad gaasihindade tõusu tõttu tootmist USAsse, et saada osa stabiilsematest energiahindadest ja riiklikest toetuspakettidest.

Energiahindade peadpööritav kasv ja pidevad tarneahelaprobleemid ähvardavad Euroopat sellega, mida mõned majandusteadlased nimetavad uueks deindustrialiseerimiseks. Samal ajal on USA kehtestanud hulga toetusi tootmisele ja roheenergiale. See on teinud USA tootmisbaasina väga atraktiivseks, ütlevad kemikaale, akusid ja muid energiamahukaid tooteid valmistavate ettevõtete juhid.