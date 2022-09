WSJ: USA keskpank tõstis kolmandat korda järjest intressimäärasid ja lisa on veel tulemas

Föderaalreserv kiitis heaks oma kolmanda järjestikuse intressimäära tõusu 75 baaspunkti võrra ning andis märku, et jätkab nõuete karmistamist, kuigi need suurendavad majanduslanguse riski.

USA keskpanga liikmed hääletasid ühehäälselt selle poolt, et tõsta võrdlusintressimäära ehk föderaalfondide intressimäära vahemikku 3,0-3,25%, mis on kõrgeim tase alates 2008. aasta alguses. Kolmapäeval avaldatud uute prognooside kohaselt ootab Föderaalreserv intressimäärade tõusu käesoleva aasta lõpuks tasemele 4,0-4,5%, mis tähendab, et novembris ja detsembris ootavad meid ees uued intressitõusud.