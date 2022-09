WSJ: Boeing maksab USA väärtpaberijärelevalvele 200 miljonit uurimise lõpetamiseks

Muilenburg ise on nõus maksma miljon dollarit SECile asja lõpetamiseks, teatas USA väärtpaberijärelevalve (SEC) neljapäeval. Kokkulepe tähendab seda, et nii lennukitootja kui ka Muilenburg ei tunnista ega eita rikkumiste toimepanemist.

«Kriiside ja tragöödiate ajal on eriti oluline, et börsil noteeritud ettevõtted ja nende juhid avaldavad turgudele täielikku, õiglast ja tõest teavet,» ütles SECi esimees Gary Gensler, lisades, et «nii Boeing kui ka hr Muilenburg jätsid täitmata oma kõige tähtsama kohustuse.»