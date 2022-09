Amazon ja Berkshire Hathaway võiksid olla uue ettevõtte tulumaksu suurimad tasujad

Sellised gigandid, nagu Berkshire Hathaway Inc. ja Amazon.com Inc., oleksid maksnud suurema osa ettevõtte uuest alamääraga tulumaksust, mille eelnõule president Biden eelmisel kuul alla kirjutas.

Põhja-Carolina ülikooli maksuteadlased analüüsisid börsil noteeritud suurettevõtete maksudeklaratsioone, et teha kindlaks, millised neist oleksid uut maksu maksnud, kui see oleks kehtinud juba möödunud aastal. Uuringu tulemusena leiti, et 2021. aastal oleksid uut ettevõtte tulumaksu maksnud vähem kui 80 börsil noteeritud USA ettevõtet ja et ainult kuus ettevõtet, nende hulgas Amazon ja Warren Buffetti konglomeraat Berkshire Hathaway, oleksid maksnud poole hinnangulisest 32 miljardi dollari suurusest kogumaksust.