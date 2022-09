WSJ: Liz Trussi riskantne mäng Briti majandusega

Nagu Churchill, tunneb ka Briti uus peaminister oma kuklas tooride parlamendiliikmete hingust, kes teda ei usalda ja arvavad, et ta on Ühendkuningriigi jaoks liiga äärmuslik. Aga see pole kõik. Riik seisab silmitsi karmi talvega, sest ülemaailmne energiakriis teeb kütte kallimaks, kui paljud pered endale lubada saavad. Hiljutised uuringud näitavad, et toorid jäävad opositsioonilisest tööparteist maha juba 10 punkti võrra. Peaministril on aega seda muuta 2025. aasta jaanuarini, mil toimuvad järgmised üldvalimised.