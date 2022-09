WSJ: Mobilisatsioon ja naftahinna langus annavad Putinile hoobi

Analüütikud ütlevad, et surve Venemaa majandusele kasvab samal hetkel kui Putin vajab rohkem raha, et jätkata sõjategevust Ukrainas. Kremli otsus kutsuda armesse üle 300 000 mehe nõuab lisavahendeid mobiliseeritute varustamiseks, väljaõppeks ja neile palga maksmiseks. See on halb uudis ka Venemaa ettevõtlusele, sest paljude oluliste ettevõtete töötajad on kas mobiliseeritud või riigist juba põgenenud.