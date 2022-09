WSJ: USA süüdistab Vene oligarhi Oleg Deripaskat sanktsioonide rikkumises

Deripaskat ja kolme tema kaasosalist sanktsioonidest kõrvalehiilimises ja muudes kuritegudes. See on veel üks läänemaailma katse panna Venemaa presidendi Vladimir Putini jõukad toetajad vastutama Venemaa agressiooni eest Ukrainas.

Föderaalprokurörid süüdistavad Deripaskat, kes on Venemaa alumiiniumigigandi Rusali omanik, ja kahte tema kaasosalist - Venemaa kodanikku Natalia Bardakovat ning New Jersey elanikust USA kodanikku Olga Shrikit - katses rikkuda USA kehtestatud sanktsioone ja nendest mööda hiilida.

Prokuröride kinnitusel on süüdistavad kulutanud sadu tuhandeid dollareid skeemis, mille eesmärk oli võimaldada Ekaterina Voroninal reisida vähemalt kaks korda Venemaalt USAsse, et sünnitada USA pinna laps ja seeläbi kindlustada talle Ameerika kodakondsus. Voronina sai USA-sse sisenemise keelu enne tema teise lapse sündi, ütlesid prokurörid.

Süüdistus on osa lääneriikide koordineeritud tegevusest, mida on alates veebruaris toimunud invasioonist ette võetud eesmärgiga tõsta Putini ja tema toetajate jaoks Ukraina sõja hinda, kehtestades muu hulgas sanktsioone paljudele Vene oligarhidele, kes väidetavalt võlgnevad oma varanduse Kremlile. Deripaska on Kremlile lähedalseisev globaalse haardega Vene ärimees, kelle ettevõtmised on toetanud Vladimir Putini välispoliitilisi eesmärke.