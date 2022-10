WSJ: Lähenev suurlahing Apple vs Google su auto hinge pärast

Nüüd, mil autod – eriti need elektrilised – rohkem ratastel mobiilideks on muutumas, hakkavad tööstusharus ilmnema nutitelefonituru nooruspäevade trendid. Viimase paari aastaga on troonivate telefonitootjate duell diilide pärast autofirmadega teravnenud. Jõuliselt tungib autopõhise Android-opsüsteemiga peale Google, samal ajal katsub kapoti alla oma tarkvara sokutada Apple.