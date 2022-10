WSJ: Putini tuumaähvardus on reaalne

Venemaa viletsasti valmistunud, varustatud ja juhitud väehulgad võivad Ukraina lahingutandreil küll taanduda, kuid laiema konflikti lahvatamise oht kasvab. Oma sõjaliste positsioonide nõrgenemisele on Vladimir Putin vastanud nelja oblasti «annekteerimisega» ning andnud teada, et tegelikult on tegemist lahinguga Venemaa ellujäämise eest, mistõttu on lajatatud lauale ka tuumalöögi kaart. Läänele pole need arengud ning sündmused Läänemere gaasitorude ümber loomulikult märkamatuks jäänud. Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan on hoiatanud Venemaa vägesid tuumarelva kasutamise korral katastroofiliste tagajärgede eest ning sedasama kordas pühapäeva hommikul kajana ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg.