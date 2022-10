WSJ: Kellega sa tegelikult lendad? Õhureiside segane seis

Läinud nädalal teatas lennuallianss SkyTeam, et tuleval aastal liitub nendega ka Virgin Atlantic. Virgin oleks esimene britt alliansis, mida tüürivad Delta Air Lines, Air France ja KLM.

Näiteid võiks tuua teisigi. Delta on haukamas viiendikku ladinaameeriklasest LATAM Airline Group. Koodijagamise lepingu sõlmivad United Airlines ja Emirates – asjakorraldus, mis võimaldab mõlemal müüa pileteid samale lennukile. Samal ajal on USA justiitsministeerium läinud kohtuteele JetBlue ja American Airlinesi liiduga lendude käitamiseks Bostonis ja New Yorgis.