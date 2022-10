WSJ: Miks intressid tõusevad kõikjal, sinu säästukonto välja arvatud

Kodulaenuintressid on tänavu sisuliselt kahekordistunud ja kõrguvad 7 protsendi lähistel. Kulukamaks on muutunud autolaenud ja krediitkaardi pidamine. Säästukontode intressid pole aga liikunud peaaegu üldse. Märtsis 2020 näitas Bankrate.com standardsete säästukontode keskmiseks aastatootluseks 0,1 protsenti. Pärast seda, kui ameeriklaste kontodele pandeemia päevil rekordiline summa oli kogunenud, langes tootlus rekordmadalale – 0,06 protsenti. Tänaseks on see kosunud kahvatu 0,14 protsendi peale.