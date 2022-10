WSJ: Euroopa moetööstust käristavad raevukad elektriarved

Tekstiilitöösturid rääkisid, et kuna energiahinnad on niivõrd kõrgele kerkinud, nõuavad küttefirmad neilt pangatagatisi või arvete eeldatavas summas ettetasumist mitmeks kuuks – niivõrd suur on hirm vastu pükse saada. Itaalias, mis on Euroopa suurim tekstiilitootmise keskus, ei pakuta tootjatele enam võimalust sõlmida pikaajalisi energialepinguid, mis neile lühiajaliste hinnakõikumiste eest kaitset on pakkunud.