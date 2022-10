WSJ: Briti õud võib jõuda sinu õuele

Tänane traditsiooniline vaatenurk Trussi tõusule ja kahjuks ka langusele on järgmine: turud ehmusid, kui eelmine rahandusminister Kwasi Kwarteng 23. septembril kopsaka maksukärpebe ja energiatoetuste paketi välja käis. Seepeale kukuti müüma nii naela kui Briti riigivõlakirju, kartes, et valitsus jääb oma arvetega jänni. Kehvasti kindlustatud pensionifondid olid sunnitud üha rohkem riigivõlakirju müüma. Inglise Pank stabiliseeris turud võlakirjaostudega, võites Trussile ja uuele rahandusministrile Jeremy Huntile maksukärbete hülgamiseks aega. Kui see samm tehtud sai, oli kord majas. Truss taandus ja tõmbas kogu komejandile joone alla.