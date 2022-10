WSJ: Sõda selle ümber, mida tähendab töö

Tööl on tekkinud kummaline konflikt selle vahel, mida tahab ülemus ja mida alluv. Töötajad on täkku täis – pärast kaht suurt muutusaastat on pealegi pihus äsjase kaadrinappuse kangid. Tööandjate üle lasub samas tohutu koorem kärpida kulusid olukorras, kus kõik kulutulena kallineb, turud kukuvad ja silmapiirilt majanduslangus vastu vaatab. Tulemuseks on tõeline lahingutanner nii mõneski firmas.