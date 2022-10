WSJ: Elon Musk ja Twitter

Linnud on vabad.

Kaks aastat tagasi aitas Twitter Joe Bideni valimisvõidule, tsenseerides New York Posti korrektset kajastust kandidaadi rikastumisskeemidest. Kavas on kursimuutus. Rooliratta haaranud Elon Musk on tõotanud teha lõpu poliitilisele kallutatusele ning praktiseerida sallivust avara veendumusspektri suhtes. Aususele ja õiglusele võiks taoline Twitter tagasi kutsuda teisigi meediafirmasid – ning taastada eluterve avaliku arutelu.