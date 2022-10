Reedel säutsus Twitteri ostnud Elon Musk, et lind on vaba – viitega firma logole. Miljardär on varem rõhutanud, et platvormil peab valitsema sõnavabadus. Loetud tunnid hiljem hoiatas Euroopa Komisjoni sisetururegulaator Thierry Breton, et sisu modereerimisel tuleb hakata arvestama blokis peatselt kehtima hakkavate reeglitega.