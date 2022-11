WSJ: USA sai haridusvabaduse edetabeli

Paljud vanemad mõtlevad murega, kuhu laps kooli saata: lockdown-kadalipp kukutas arvutamis- ja lugemisoskuse ajaloolisse rekordmadalusse, lisaks on haridus-establishment avasüli omaks võtnud ameerikavastase propaganda. Riigiraha peaks minema koolidele, mille me ise välja valime – mitte automaatselt valitsusmonopoli rüppe langema. Imetabase ajastusega on Heritage Foundation algatanud osariikide haridusvabaduse edetabeli. Millest selgub, et kõige peresõbralikumad on Florida, Arizona, Idaho ja Indiana. Mis peaks huvitama ka maksumaksjaid.