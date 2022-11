WSJ: Tehnoloogiasektor viidi koondamisrežiimile

«Kui kõik hästi läheb, saab negatiivset tootlikkust varjata,» ütles investeerimisfirma Adams Funds tegevjuht Mark Stoeckle. «Kui kasv kinni või kängu jääb, tuleb mõtlema hakata, et kuhu me raha kulutame.»

Lyfti kaasasutajad John Zimmer ja Logan Green ütlesid neljapäeval, et koondavad 13 protsenti kohtadest ehk ligi 700 inimest. Sellest töötajaile kirjutades viitasid nad majanduslanguse võimalusele ning lisasid, et eeldatavasti hakkavad kasvama sõidujagamise kindlustuskulud. Lyfti palgal on üle 5000 inimese – autojuhte arvestamata. Juba juulis koondas Lyft neist 60 ning andis mõista, et kavatseb mõnes osakonnas eelarveid koomale tõmmata.