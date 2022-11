WSJ: Miks iseliikuv auto ikkagi inimese abi vajab

Isesõidutehnoloogiatesse maetakse miljardeid dollareid, lootuses saavutada erakordset efektiivsust ja seljatada kaadrinappus. Siiski selgitavad selliste firmade tegevjuhid, et tõeline iseseisvus on tulevikumuusika – ega pruugi end iial kätte anda. Ja nii nad siis pressivad selles suunas, et üksainus inimolend võimalikult suurt masinahulka majandada saaks. Toidutoimetaja Serve Robotics peab praegu puldiruumis üht töötajat iga nelja uulitsal uitava roboti kohta. «Aga ajapikku saab neid inimese kohta olema sadu, ehk enamgi,» teatas tegevjuht Ali Kashani.