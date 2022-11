Analüütikud toovad esile, et Ameerika majapidamiste kulutused on kasinad ning säästud otsakorral. Samal ajal nõjatutakse järjest raskemalt krediitkaartidele.

Palju on hakatud kulutama kaupadele ja eluasemehinnad on languses, jätkavad nad oma raportis ning hoiatavad, et Föderaalreservi rahapoliitika karmistumise kogumõju võib esialgu alles aimata.