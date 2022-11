WSJ: Zuckerberg liigutas loiult. Ja lõhkus ikkagi asju

Kuid 11 000 on vaid 4000 võrra vähem kui Meta tänavu tööle võetute koguarv. Ajal, mil mõned probleemid endast juba selgelt märku andsid. Esiteks oli languses kriitiline reklaamiäri, mida räsis kombinatsioon faktoritest, nagu jahenev majandus, TikToki konkurents ja Apple’i manööver, mida Facebookis «signaalikaotuseks» kutsutakse – vähenes võimalus jälgida kasutajate tegevust täppisreklaamide sihtimiseks. Veebruari algupoole kandis Meta ette aastatagusest vaid 20 protsenti etema neljanda kvartali reklaamitulu (mis on 10 punkti allpool eelnenud kaheksa kvartali keskmist). Samuti tuli esmakordselt ette kanda aktiivsete igapäevakasutajate vähenemine. Järgmisel päeval läks see uudis firmale maksma üle neljandiku turuväärtusest.