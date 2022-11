WSJ: Võidujooks Euroopa järgmiste talvede gaasi eest on juba alanud

Euroopa Liidu gaasihoidlad on hetkel umbes 95% ulatuses gaasi täis ja paljud analüütikud on nõus väitega, et sel talvel ilmselt energiakatastroofi ei tule. Kuid edaspidi on gaasi hankimine Euroopa riikide jaoks veelgi raskem, sest Venemaa gaasitarned on lõppenud ja ülemaailmne konkurents LNG ehk veeldatud maagaasi eest kasvab.