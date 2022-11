WSJ: Lääs püüab täna kokku leppida hinnalaes Vene naftale

Hinnalagi, mis mõnede allikate arvates võidakse seada ka 70 dollarile barrelist, on Lääne vastus Venemaa sissetungi eest Ukrainasse. Seitsme töötuslikult arenenud riigi grupp G-7, mis püüdis hinnalaes kokku leppida juba sügisel, loodab selle kehtestada 5. detsembril.

Täna kohtuvad ka Euroopa Liidu 27 liikmesriigi suursaadikud, et hinnalaes kokku leppida. Otsus hinna osas peab olema ühehäälne ning mitmete diplomaatide arvates võib kokkuleppe saavutamine osutuda keeruliseks. G-7, kuhu kuulub ka Austraalia, on öelnud, et kehtestab hinnalae kohe pärast ELi vastavasisulist otsust.