WSJ: Apple istub Hiinas kinni

Rahvarahutused Hiina Rahvavabariigis on jätnud jälje Apple’i sealsele tootmistegevusele. Juba 6. novembril hoiatas ettevõte, et iPhone 14 Pro ja Pro Max mudeli valmistamise võimekus Zhengzhou koostetehases on kohalike Covid-piirangute tõttu oluliselt vähenenud. Tänaseks on olukord ainult halvenenud ning lockdown’idest lähtunud protestid levivad üle kogu Hiinamaa moel, mida aastakümneid nähtud pole.