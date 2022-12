WSJ: Putin kinnitab majandust kindlamalt sõjavankri ette

Sõjamajanduse kujunedes on Kreml kamandanud kaasa lööma ka eraettevõtteid. Tipptehnokraatidest on Putin pannud kokku erinõukogu, kellel on ulatuslikud volitused nõuda erafirmadelt varustuse valmistamist armeele. Salvrätikutegijad ja mööblimeistrid vorbivad nüüd näokatteid, saapaid ja esmaabikomplekte.