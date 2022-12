WSJ: Fabergé või Fauxbergé? Justiitsministeerium, eksperdid ja jahilt toodud Vene muna

Mõne seltsiliidri sõnutsi nendega «jahimuna» asjus ei konsulteeritud. Siiski kinnitasid asjaoludega tuttavad allikad, et ekspertidega on justiitsministeeriumist ühendust võetud küll.

Üks kadunud munadest on ingliskeelses maailmas tuntud kui Cherub with Chariot – pisike pontsakas ingel veab seda vankrikesel. Ainsal teadaoleval fotol jääb ta teise muna varju, kuid piinlikkuseni on uuritud pildile jäänud peegeldust. Vene valitsuse valduses oli vankrimuna veel aastal 1922, kuid siis jäljed haihtusid. On väidetud, et ta figureeris kaubamaja Lord & Taylor kataloogis aastast 1934.