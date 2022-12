WSJ: Elon Musk läks läbipaistvusele, Twitterist lendas juhtiv jurist

Musk omandas Twitteri ligi kuus nädalat tagasi ning vallandas kiirkorras mitu juhtivtöötajat, nende seas ka Bakeri otsese ülemuse. WSJ kommentaarisoovile Baker ei reageerinud.

Bakeri lahkumise linkis Musk puhastusprojektiga «Twitter Files» – Twitteri failid. Tegemist on initsiatiiviga avalikustada firmasisesed kirjad ja sõnumivahetused, mis Muski kirjelduste kohaselt demonstreerivad eelmise juhtkonna poliitilist kallutatust demokraatide kasuks. Musk ütles, et on andnud ajakirjanikele Matt Taibbile ja Bari Weissile juurdepääsu firmadokumentidele eesmärgiga taastada avalikkuse usaldus Twitteri vastu. Mõlemad avaldavad oma töid Substackis, mis võimaldab ajakirjanikul minna otse lugejani ja teenida tellimuspõhist sissetulekut.

«Miks peaksid inimesed uskuma Twitterit tulevikus, kui Twitter oma minevikku üles ei tunnista?» on Musk öelnud.

Pärast Muski teisipäevast teadet pani Twitteri kaasasutaja ja endine tegevjuht Jack Dorsey ette, et minna võiks veelgi kaugemale. «Kui eesmärk on läbipaistvus ja usalduse ehitamine, võiks ju filtrivabalt avaldada kõik, ja las inimesed ise otsustavad? Avaldage kõik ja kohe,» säutsus Dorsey kolmapäeval.

Musk oli ka ise varem maininud, et kui kõik kriitilise tähtsusega asjad kajastatud saavad, võib ta kallata lagedale kogu info. Juba kolmapäeval vastas ta Twitteris ka Dorseyle: «Kõige tähtsamaid andmeid varjati (ka sinu eest) ning osa võib olla kustutatud, kuid kõik mis me leiame, selle me ka avaldame.»