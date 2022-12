WSJ: Psühholoog uuris viis aastat jalgpalli MMide penaltiseeriaid

Järgmine viisaastak möödus penaltipilves ja ta on siiamaani imestunud, et abielu vastu pidas. «Au abikaasale,» tunnustab dr Jordet.

Mis selgus?

Näiteks tõsiasi, et kõige levinum penaltiemotsioon on ärevus. Ja mida suuremat pinget keegi koges, seda tõenäolisemalt ta palli väravasse lõi. Mõned kiirustavad löögiga, et vaevast lahti saada. On neid, kes väldivad silmsidet väravavahiga. Ühe mehe põhimure oli, et jalgade värisemine kaamera vahendusel avalikkuseni ei jõuaks. Kui värav otsustab võidu, lüüakse efektiivsemalt. Kui kaalul on kohene kaotus, läheb kehvemalt.