WSJ: On aeg valmistuda Ukraina rahuks

Ukrainat aidates tuleb meil ameeriklastena hakata mõtlema ka sellele, millist rahu me soovime. Küsimus pole praegu veel kaartides. Me ei tea, kus paiknevad väed päeval, kui käivituvad tõsised kõnelused, ning maajagamise määrab sõjaline reaalsus. Aga piirid piirideks, rahu sõlmida on alati raske. Nagu mulle alati korrutasid kommunismist taastuvad poolakatest sõbrad: lihtsam on akvaarium kalasupiks keeta, kui kalasupp akvaariumiks.