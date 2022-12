Roberta Degani on nii vastu, kui üldse olla saab.

«Ma ei taha seda siia, isegi mitte üheks päevaks,» ütles 59-aastane Degani sadamalinnast Piombino, kuhu see pirakas gaasist pungil alus tuua tahetakse. «See on ohuks kogu linnale.» Sama meelt on lõviosa linnarahvast.