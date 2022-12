WSJ: Netflixi paroolide jagamise lõpp läheneb

Seda hetke on edasi lükatud juba aastaid. Kursis olevate allikate kinnitusel avastati aastal 2019 Netflixi siseuuringute käigus, et paroolijagamine on tellimustulu eelarvereal juhtivaid kahjureid, kuid juhtkond takerdus aruteludesse selle üle, kuidas probleem ilma kliente eemale peletamata lahendada. Siis tulid peale lockdown’id ja uustellijate tsunami, mis saneerimisleegi lämmatas.