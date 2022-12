Mõtle lugude peale, mida abikaasa või vanemad juba tuhat korda jutustanud on. Need on hindamatud. Kui inimene lahkub, läheb neid lugusid tarvis – ja mitte mingis ebamäärases ja uduses, nii-see-vist-oli-formaadis, vaid originaalis koos kõigi käänakute, varjundite ja kordumatute kiiksudega. Su omad sõnad ja arusaamad on sootuks sügavamad, kui teiste kiidulaul ja tunnustus.