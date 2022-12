WSJ: Miks niivõrd paljud raamatupidajad arvelaua nurka viskavad

Väljarände olemus on sügavam kui beebibuumerite siirdumine pensionile. Alates aastast 2019 on trobikondadena lahkunud ka 25–34 aasta vanused noorprofessionaalid, samuti karjääri keskpunkti jõudnud 45–54 eluaasta seltskond. Värbajate sõnutsi, kes kogenud raamatupidajaid mujale meelitavad, maanduvad nood tihtipeale rahandusse ja tehnoloogiasse.

Tohutu vaakumi tõttu on raamatupidamine näinud järske palgajõnkse, ühtlasi voolab sektorisse rohkem ajutist kaadrit. Põhiprobleem on siiski lahendamata: paljud tudengid põlgavad raamatupidamistöö ära. Isegi need, kes justnimelt seda tudeerisidki.