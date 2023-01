Jutt käib niinimetatud esmavahendajatest, maaklerfirmadest ja investeerimispankadest, nagu Barclays, Bank of America, TD Securities ja UBS Group. Hoiatusmärke näevad nad mitmeid: ameeriklastel on otsa lõppemas pandeemiaga tekkinud säästud, eluasemeturg on languses, pangad karmistavad laenutingimusi.