WSJ: Putin, Xi ja üks surnud paavst

Läinud aasta suurlugu oli kahe dominantse autokraadi süvenev allianss ja jagatud veendumus, et Lääne allakäik on lõplik ja otsustatud asi. Juhtumisi on maailm selsamal hetkel kaotanud Lääne eeldatava lõpu juhtiva analüütiku – emeriitpaavst Benedictus XVI.