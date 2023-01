WSJ: Ukraina sõda tõukas NATO õlitama tehnika transporti

Ukraina sõjasündmused on paljastanud nõrkusi ja nappusi kogu Euroopas – nagu nõder õhutõrje ja hõredad laskemoonavarud. Samuti on valusalt fookusse kerkinud kitsaskoht, mille pärast NATO planeerijad juba mõnda aega südant valutavad: kui keerukas on transportida militaarvarustust üle kontinendi.