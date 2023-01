WSJ: Koostad portfelli aastaks 2023? Käivita oma sisemine filosoof

S&P 500 indeks lõpetas 2022. aasta küll 19 protsenti all, kuid oli viimased kuus kuud peamiselt külglibisemises. Selle ajaga jõudis lõviosa analüütikuid järeldusele, et inflatsioon on ilmselt tipus ära käinud, kuid rikkaid rahvaid ootab 2023. aasta esimeses poolaastas majanduslangus – aga malbe.